В столичном парке "Остров мечты" открылась резиденция Деда Мороза

Ежедневно с 25 декабря по 8 января с 12:00 до 21:00 посетители смогут сфотографироваться с зимним волшебником и получить один из 10 тыс. сладких подарков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Резиденция Деда Мороза открылась в парке "Остров Мечты" в Москве, сообщили в пресс-службе парка.

"Ежедневно с 25 декабря по 8 января с 12:00 до 21:00 посетители смогут сфотографироваться с зимним волшебником среди красочных декораций и получить один из 10 тыс. сладких подарков", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что резиденция открылась в новой тематической зоне "Под куполом". Для получения бесплатного новогоднего сюрприза необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте "Острова мечты" в специальном разделе. Там нужно будет выбрать дату и время посещения парка.

Получить подарок может каждый гость в возрасте до 18 лет, уточнили в парке.