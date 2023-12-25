В РФ в 2024 году планируют подготовить единые государственные учебники по трем предметам

Речь идет об учебниках по обществознанию, русскому языку и литературе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Единые государственные учебники по обществознанию, русскому языку и литературе планируется подготовить в 2024 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В следующем году мы ждем учебник по обществознанию, и по русскому языку сейчас готовится учебник, и по литературе", - сказал он интервью телеканалу "Россия-24".

Кроме того, Минпросвещения совместно с Советом Федерации работает над снижением цен на государственные учебники.

Ранее Кравцов сообщал, что единые государственные учебники по всем предметам для российских школ планируют разработать в течение двух-трех лет. Сейчас такой учебник разработан по истории.

Министр также пояснял, что в первую очередь единые учебники разрабатываются по тем предметам, в которых утверждены обязательные федеральные основные образовательные программы, - русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности и защита Родины.