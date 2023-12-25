В отдельных регионах Северо-Запада России прогнозируют оттепель после 30-градусных морозов

Потепление ожидается на юге округа

ТАСС, 25 декабря. Морозы до -30 градусов ожидаются в нескольких регионах Северо-Западного федерального округа, где еще в минувшие выходные дни наблюдались плюсовые температуры. На юге округа, в Калининградской, Псковской и Новгородской областях, сохранится температура выше 0 градусов, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербург возвращается зимняя погода, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "В течение этой рабочей недели погода в Санкт-Петербурге останется под воздействием циклонов, но станет более прохладной и, главное, без оттепели. Все метеорологические параметры на этой неделе можно определять словом - слабый. Слабый снег, слабый ветер и слабо отрицательная температура воздуха в диапазоне -1…-6 градусов. Но уже в пятницу днем при выходе циклона с Атлантики снова потеплеет до оттепели", - сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

По данным Карельского гидрометцентра, 25 декабря температура понизится до -2...-7 градусов в течение суток, осадки перейдут в снег и их интенсивность уменьшится. В последующие дни температурный фон войдет в норму. В ночь на 1 января на юге Карелии прогнозируется до -3...-8 градусов, на севере - до -10...-15 градусов. Морозная погода ожидается и в Кольском Заполярье, прогнозирует Мурманский гидрометцентр: если в начале недели столбики термометров не опустятся ниже -10...-12 градусов, то уже к среде прогнозируются температуры до -20 градусов.

В Архангельской области сохранится пониженный фон атмосферного давления, но воздушная масса будет уже более холодная, прогнозирует Севгидромет. Температура воздуха начнет понижаться до -4...-9 градусов, при прояснениях - до -15. Завершится эта неделя резким похолоданием до -20...-23 градусов. Еще холоднее будет в соседней Республике Коми. "На крайнем юге республики уже сейчас штормит, снегопад с ухудшением видимости до 1 тыс. м. Но уже со вторника будет постепенно снижаться температура, на смену циклону с оттепелью придет антициклон с кратковременными морозами к концу этой недели под -20...-30 градусов", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

В Вологодской области облачный вихрь начнет покидать территорию 25 декабря, после оттепели в регион поступят более холодные воздушные массы и температурный фон понизится до отрицательных значений, на дорогах возникнет гололедица. Температура воздуха прогнозируется от -1 до -4 градусов, ближе к середине недели по ночам прогнозируется до -10 градусов, сообщил Вологодский гидрометцентр.

Потепление в части регионов

Погоду в Калининградской области на этой неделе по-прежнему будут определять теплые воздушные массы и циклоны, сообщил ТАСС начальник отдела Гидрометцентра по региону Игорь Гуйван. Поэтому ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха днем будет в пределах +5…+8 градусов, а 27-28 декабря после ночного похолодания воздух прогреется до +2...+5 градусов тепла. "В таких же температурных пределах сохранится погода в Калининградской области и на Новый год, похолодание до -3...-6 градусов ожидаем 4-5 января 2024 года", - добавил Гуйван.

В Псковской области 25 декабря ожидается облачная погода со снегом, прогнозирует Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС". В южных районах прогнозируется сильный снег, из-за чего возможно нарушение электроснабжения. Температура воздуха по области днем составит от -3 до +2 градусов. Такая погода продержится до 29 декабря, после чего в регионе прогнозируется потепление: температура воздуха будет колебаться около +3 градусов даже в ночные часы, возможен снег с дождем.

В Новгородской области 25 декабря сильный мокрый снег и гололед, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. В течение недели будет облачно со снегопадами. К концу недели ожидается оттепель и небольшой дождь. На неделе прогнозируется от -5 до -10 градусов. 29 декабря потеплеет до +2 градусов, а 31 декабря ожидается днем около 0 градусов.