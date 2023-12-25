Собянин открыл новый электробусный парк в Новокосино

Парк будет обслуживать 12 маршрутов и 40 тыс. жителей каждый день

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк "Салтыковка" в столичном районе Новокосино.

"С каждым годом наращиваем количество электробусов в Москве, приближаемся к полутора тысячам. Для этого нужно было создать несколько парков. Это шестой парк - три реконструировали, три новых построили. Здесь новый с нуля парк. Парк будет обслуживать 12 маршрутов, 40 тыс. жителей будут обслуживаться каждый день, и от вашей работы будет зависеть, насколько они точно по расписанию доедут на работу и домой, так что ответственность на вас большая", - сказал Собянин в ходе общения с сотрудниками электробусного парка.

Его строительство начали в декабре 2021 года и завершили через два года. Новый парк площадью порядка 3 га предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 100 электробусов большого класса. Штатная численность работников парка при выходе на плановые мощности составит до 500 человек, в том числе порядка 260 водителей. С декабря 2023 года парк обслуживает четыре маршрута - 14, с613, 974 и 792. До конца I квартала 2024 года электробусы должны выйти еще на восемь маршрутов: 808, 849, 855, с663, 228, 234, 569 и с790. Техническое обслуживание электробусов осуществляет производитель ПАО "КАМАЗ", с которым были заключены контракты жизненного цикла на 15 лет.

Ввод в эксплуатацию нового электробусного парка позволит увеличить количество электробусов на городских маршрутах, а также улучшить транспортные связи Восточного и Юго-Восточного административных округов (ВАО, ЮВАО) с другими округами Москвы и городами Реутов и Люберцы, где проживают более 2,5 млн человек. Кроме того, открытие парка "Салтыковка" позволит повысить регулярность и безопасность движения наземного городского транспорта и снизить негативное воздействие на экологию города. На его территории размещены 13 современных зарядных станций; производственный, моечный и складской корпуса; контрольно-технический пункт проверки технического состояния подвижного состава; необходимая инженерная инфраструктура и плоскостная стоянка.

В перспективе, как и в "Митино", в новом электробусном парке планируется внедрить электронные путевые листы для водителей, которые можно оформлять онлайн.

В 2019 году началась модернизация действующих парков Мосгортранса - на их территории стали размещать зарядную инфраструктуру и оборудование. Это позволило начать обслуживание электробусов в парках "Фили", "Нагорный" и "Новокосино". Полностью под обслуживание электробусов были приспособлены парки "Останкино", "Сокол" и "Верхние Лихоборы". Также были открыты два электробусных парка - "Красная Пахра", рассчитанный на обслуживание до 500 электробусов, и "Митино" - на 300 электробусов. В настоящее время ГУП "Мосгортранс" эксплуатирует свыше 1,4 тыс. электробусов, которые обслуживают порядка 120 маршрутов наземного городского транспорта.