Маткапитал будут давать только на детей с гражданством РФ по рождению

Новые нормы вступят в силу с 1 января

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином РФ по рождению. Поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

Закон о материнском капитале дополняется нормой о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от их места жительства. Кроме того, при возникновении права на выплату маткапитала не будут учитываться дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению.

Согласно действующим в настоящее время нормам, право на получение маткапитала предоставляется гражданам России при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ. При этом закон не уточняет, должно ли у детей быть гражданство по рождению, а также не содержит норм о том, что их родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом нововведение не коснется жителей новых регионов, которые на момент принятия этих территорий в состав РФ не имели российского гражданства (то есть они сохранят право на маткапитал, даже если не были гражданами РФ на момент рождения своих детей).

Согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство РФ по рождению, если, в частности, оба его родителя - граждане РФ, а также если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой нет, но ребенок при этом не приобрел иностранное гражданство по рождению или родился в России.