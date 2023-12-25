Осужденного за хищение экс-зампреда ЦБ Корищенко освободили от наказания

Это связано с истечением срока давности уголовного преследования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд освободил от отбывания наказания бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд изменил приговор Таганского суда Москвы в отношении Корищенко Константина Николаевича и Пальчуна Максима Игоревича. Суд определил освободить Корищенко К. Н. и Пальчуна М. И. от наказания, назначенного по ч. 4 ст. 160 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи истечением сроков давности уголовного преследования. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Корищенко и Пальчун освобождены", - сказали в пресс-службе.

Таганский суд Москвы 19 сентября приговорил Корищенко к семи годам колонии и 1 млн рублей штрафа. Бизнесмена Пальчуна осудили на такой же срок.

Также суд постановил взыскать 549 250 000 рублей по иску Агентства по страхованию вкладов, который в ходе прений просила удовлетворить прокуратура.

Корищенко и экс-руководитель нескольких офшорных компаний Пальчуна обвиняли в растрате принадлежавших АКБ "Инвестбанк" ценных бумаг, совершенной организованной группой в особо крупном размере. По версии обвинения и суда, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей. Фигурантов задержали в 2021 году.

ЦБ в декабре 2013 года отозвал у АКБ "Инвестбанк" лицензию, в марте 2014 года банк был признан банкротом.