Песков не сказал, откуда Путин обратится с новогодним поздравлением

Новый год и Рождество

Пресс-секретарь президента сообщил, что об этом станет известно в новогоднюю ночь

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, откуда глава государства Владимир Путин в этот раз обратится с поздравлением к россиянам с Новым годом.

"Это вы узнаете в новогоднюю ночь", - сказал он журналистам.

В прошлом году Путин выступил не один на фоне Кремля, а из штаба Южного военного округа (расположен в Ростове-на-Дону) в окружении военнослужащих и участников СВО.