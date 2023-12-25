Песков не сказал, откуда Путин обратится с новогодним поздравлением

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, откуда глава государства Владимир Путин в этот раз обратится с поздравлением к россиянам с Новым годом.
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"Это вы узнаете в новогоднюю ночь", - сказал он журналистам.
В прошлом году Путин выступил не один на фоне Кремля, а из штаба Южного военного округа (расположен в Ростове-на-Дону) в окружении военнослужащих и участников СВО.