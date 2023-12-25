Путин поручил до апреля представить предложения об обновлении ПДД

Поручение должны выполнить кабмин и ОП РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения РФ", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Задача должна быть выполнена до 1 апреля 2024 года.

Поручение дано по итогам встречи главы государства с членами Общественной палаты России. Один из ее участников высказал мнение, что текст ПДД нужно "переписать заново", потому что прежняя редакция требует постоянных поправок с учетом новых видов транспорта и развития отрасли в целом.