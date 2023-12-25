Суд Башкирии уменьшил компенсацию Минфина РФ ошибочно осужденному с 31 млн рублей до 2 млн

Фатхулл Исхаков с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972 года подвергся незаконному уголовному преследованию по обвинению в покушении на убийство двоих и более лиц

УФА, 25 декабря. /ТАСС/. Верховый суд Башкирии после апелляций сторон уменьшил размер компенсации незаконно осужденному за убийство Фатхулле Исхакову с 31 млн рублей до 2 млн. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляционные жалобы сторон, сумма компенсации морального вреда снижена до 2 млн рублей", - сказано в сообщении.

Исхаков с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972 года подвергся незаконному уголовному преследованию по обвинению в покушении на убийство двоих и более лиц. Он находился под стражей во время досудебного производства, рассмотрения уголовного дела в суде, отбывал наказание в исправительном учреждении.

В сентябре Ленинский райсуд Уфы частично удовлетворил иск пенсионера Исхакова к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. В его пользу было взыскано более 31 млн рублей.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 25 мая 2023 года обвинительный приговор народного суда в отношении Исхакова был отменен, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления.