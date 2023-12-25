Кабмин не поддержал проект о прекращении гражданства РФ за уклонение от воинского учета

Согласно отзыву правительства, уклонение от исполнения воинской обязанности уже само по себе является основанием для прекращения российского гражданства натурализованного гражданина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности сочла избыточной инициативу депутата Госдумы от фракции КПРФ Михаила Матвеева о лишении приобретенного гражданства РФ в том числе за нарушение сроков постановки на воинский учет. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Проект был внесен в палату парламента 28 августа, поправки предлагаются в статью 22 (основания и порядок прекращения гражданства РФ) закона "О гражданстве РФ".

Согласно проекту уклонение лица, принятого в гражданство РФ, от исполнения воинской обязанности, мобилизации или нарушение сроков постановки на воинский учет предлагается считать основанием для прекращения гражданства. В пояснительной записке указывалось, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет.

В отзыве кабмина указано, что уклонение от исполнения воинской обязанности, выразившееся в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, уже само по себе является основанием для прекращения российского гражданства натурализованного гражданина. Такие действия в случае, если доказано, что лицо, подлежащее призыву, намеренно избегает возложения на него обязанности нести военную службу по призыву, образуют состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 328 Уголовного кодекса РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Кроме того, отмечается, что законодательство РФ на основании принципа соразмерности наказания и с учетом конституционного статуса института гражданства исходит из того, что для прекращения гражданства РФ должно быть совершено противоправное деяние, которое подрывает "устойчивую правовую связь указанного лица с государством".

"В связи с этим рассматривать административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету), как основание для прекращения гражданства РФ представляется необоснованным. Таким образом, предлагаемые изменения избыточны", - указывается в проекте отзыва.