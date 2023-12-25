Путин поручил подготовить предложения по открытию в Мариуполе музея Андрея Жданова

Президент РФ ожидает доклад по этой теме к 15 февраля 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству Санкт-Петербурга подготовить предложения по созданию в Мариуполе музея советского государственного деятеля Андрея Жданова, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с членами Общественной палаты и председателями общественных палат субъектов Российской Федерации, состоявшейся 3 ноября 2023 года.

"Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга подготовить при участии Общественной палаты РФ и представить предложения по поддержке создания и функционирования музея А. А. Жданова в г. Мариуполе", - говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет к 15 февраля 2024 года.

Андрей Жданов (1896-1948) - советский партийный и государственный деятель, родом из Мариуполя. Город носил имя Жданова в 1948-1989 годах, после чего ему было возвращено историческое название.