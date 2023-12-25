Путин поручил проработать вопрос создания в Коммунарке духовно-просветительского центра

Доклад по этой теме президент ждет к 1 марта 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству Москвы оказать содействие религиозным организациям в создании межрелигиозного духовно-просветительского центра в поселке Коммунарка, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с членами Общественной палаты и председателями общественных палат субъектов Российской Федерации, состоявшейся 3 ноября 2023 года.

"Рекомендовать правительству Москвы при участии заинтересованных органов государственной власти и организаций оказать содействие религиозным организациям в создании межрелигиозного духовно-просветительского центра на территории пос. Коммунарка (г. Москва)", - говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет к 1 марта 2024 года.