Для граждан некоторых стран Европы отменили льготы при оформлении российских виз

Одновременно приостанавливается положение, согласно которому визовый сбор составлял €35

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет льготы при оформлении российских виз для граждан некоторых европейских стран. Документ опубликован.

Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом. У России с этими странами заключены международные договоры об упрощенной выдаче виз. Но в прошлом году они фактически были заморожены.

Ранее ЕС сначала перестал выдавать визы по упрощенной процедуре отдельным категориям россиян, а потом в целом приостановил соглашения. Россия же ввела ограничения на безвизовый въезд дипломатов из указанных стран, убрала визовые преференции для национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов, членов официальных делегаций. Новый закон синхронизирует ограничения со стороны Москвы с теми, что уже введены Евросоюзом.

Так, теперь граждане, ранее освобождавшиеся от визового сбора, будут должны его уплачивать. Это близкие родственники россиян из соответствующих стран, школьники, студенты и аспиранты, направляющиеся на учебу и стажировку, участники научной, культурной и спортивной деятельности. Также в их числе предприниматели, водители-дальнобойщики и те, кто едет в Россию для посещения гражданских и воинских захоронений.

Одновременно приостанавливается положение, согласно которому визовый сбор составлял €35. Теперь с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года. В сопроводительных документах к закону отмечается, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.