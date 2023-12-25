Путин поручил создать центр Николая Данилевского в Запорожской области

Предложения должны быть подготовлены к марту 2024 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение о создании на базе исторического парка "Россия - моя история" в Мелитополе Запорожской области центра имени русского ученого Николая Данилевского. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Минпросвещения России подготовить совместно с Минобрнауки России, Общественной палатой РФ, Фондом Гуманитарных Проектов и представить предложения о создании в г. Мелитополе при историческом парке "Россия - моя история" научно-образовательного центра имени Н.Я. Данилевского", - говорится в тексте. Предложения должны быть подготовлены к марту 2024 года.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания центра имени Данилевского, который является одним из основоположников цивилизационного подхода в исторической науке, в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ 3 ноября. С такой просьбой к президенту обратился председатель движения "Мы вместе с Россией", член ОП РФ от Запорожской области Владимир Рогов.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный проект в РФ. География его площадок простирается через всю страну. История создания мультимедийных парков началась в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых подготовили первую временную интерактивную выставку.