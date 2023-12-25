Алексей Чекунков: Мурманская область - флагман развития Арктики и концентрат всей России

22 декабря на выставке "Россия" прошел День Мурманской области

Этот день многим запомнился большим интерактивным стендом с достижениями региона, мастер-классами и дегустацией арктической кухни, общением с теми, кто переехал "На Севере - жить", а также насыщенными культурной и деловой программами с участием представителей региональных и федеральных властей и крупного бизнеса. В рамках Дня Мурманской области было подписано пять соглашений с общим объемом инвестиций в регионе более 55 миллиардов рублей.

Успешный год для Мурманской области

2023 год, юбилейный для Мурманской области, прошел не только под эгидой праздничных мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования региона, но и отметился множеством событий, которые закладывают вектор развития Заполярья на ближайшие годы. Одно из основных - начало проектирования газопровода в Мурманскую область для газификации региона, которую поддержал президент РФ Владимир Путин.

Благодаря поддержке главы государства в этом году началась и разработка мастер-планов опорных городов Арктики, где Заполярье играет одну из ключевых ролей с незамерзающим глубоководным портом, грузооборот которого входит в топ-5 портов России. В декабре было запущено рабочее движение по железнодорожной ветке Мурманского транспортного узла, благодаря которому грузооборот через порт Мурманска увеличится практически в два раза. Также в этом году было принято решение о выделении порядка 30 миллиардов рублей на реновацию закрытых военных гарнизонов Арктики и запуск льготной арктической ипотеки под 2%, к продвижению которых приложила руку и Мурманская область.

© Александр Алексеев, Министерство информационной политики Мурманской области

"Север, несмотря на его суровые условия, становится все привлекательнее и для работы, и для самореализации, и для жизни. Если брать основной экономический показатель, который характеризует развитие экономики, то за четыре года внутренний региональный продукт Мурманской области на душу населения вырос в 2,5 раза. Благодаря тем самым проектам и базе, которая у нас имеется, и динамичному развитию региона, - отметил глава Заполярья Андрей Чибис. - Мы бьемся за то, чтобы людей с Севера как можно меньше уезжало и больше приезжало, и в 2019 году мы поставили для себя задачу перелома тренда на убыль населения к 2030 году. Но уже в 2023 году, юбилейном для Мурманской области, на 800 человек стало больше тех, кто приехал, а не уехал. Важно отметить, что вообще уезжать стали на 30% меньше. Это результат создания новых рабочих мест и совместной работы".

Мурманская область - флагман развития Арктики

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Россия - это половина всей мировой Арктики, а в Мурманской области, где реализуются проекты мирового масштаба, проживает четверть всего населения российской арктической зоны. "20 июля из Мурманской области мы запускали первый в мире уникальный плавучий завод по сжижению природного газа. Стационарные заводы по сжижению природного газа делают единицы в мире, а мы делаем их плавучими. Только в России атомные электростанции, которые мало кто в мире делает стационарными, мы делаем плавучими", - сказал он, выступая в ходе деловой программы Дня Мурманской области на выставке "Россия".

© Александр Алексеев, Министерство информационной политики Мурманской области

Министр добавил, что Мурманская область - флагман арктического развития и "концентрат" всей России. "Наша страна - это северная держава, поэтому хлесткий молодежный слоган „На Севере - жить!“, конечно, относится не только к Мурманской области, а ко всей Русской Арктике и Дальнему Востоку. Он относится к нашей стране, потому что у нас нежарко, зимой ночь длится достаточно долго, плотность населения небольшая, но есть невероятные богатства недр, мужество людей, которые там служат, любовь людей, которые там работают, мудрость и свет людей, которые там живут - это то, что характеризует всю нашу страну", - подчеркнул глава Минвостокразвития.

Арктический диалог

На площадке Дня Мурманской области на выставке "Россия" обсуждалась не только экономика, было место и для насущных вопросов от молодежи. "Арктический диалог" - проект, где дети могут спросить все, что их интересует у состоявшихся и известных взрослых. Среди участников проекта уже отметились вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также помощник президента РФ Максим Орешкин. На площадке выставки "Россия" на вопросы юных северян отвечали губернатор Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов.

© Александр Алексеев, Министерство информационной политики Мурманской области

"Меня зовут Дарина, я хочу вкладывать свои силы в развитие нашего региона. Как, по вашему мнению, подросток может помочь развиваться Мурманской области?", - спросила ученица 8 класса заполярного поселка Алакуртти.

"Как минимум - пойти работать в каникулы. Наш региональный проект „Работа рядом“, где каждый подросток может найти себе временную работу по благоустройству. Даже с учетом трудовых ограничений для подростка можно за месяц заработать 34 тысячи рублей, это неплохие деньги для подростка. А вообще - определить мечту и к ней идти, в том числе делая что-то и создавая для своего поселка и области, в этом числе волонтерство и благотворительная деятельность", - ответил губернатор Чибис.

В ходе "Арктического диалога" звучали недетские вопросы, которые поднимали темы обустройства городских площадок, ЖКХ, культуры и патриотического воспитания. Школьник из Мурманска предложил губернатору идею привлечения в Заполярье людей из других регионов, еще со школьной скамьи знакомя их с прелестями жизни в Арктике. Как отметил Андрей Малахов, который спустя годы сменил московскую прописку на мурманскую, где и родился, жизнь в небольших северных городах может быть гораздо комфортней, чем в мегаполисах.

© Александр Алексеев, Министерство информационной политики Мурманской области

"Всю жизнь люди со всей страны мечтали о московской прописке, а я три года назад вновь прописался в Мурманской области благодаря губернатору Андрею Чибису. Я вдруг подумал, а что мне дает московская прописка сегодня? Давайте трезво посмотрим на ситуацию. Если медицина в столице, то это частная клиника, скидок на транспорт у меня нет - я не многодетный отец, так что за парковку плачу как и все. В общем, я решил, что лучше буду платить налоги в Мурманской области, буду прописан в своем родном городе Апатиты и буду участвовать в жизни города. Я в Москве понаехавший с регистрацией, но всей душой в городе Апатиты Мурманской области", - сказал Малахов, пригласив всех в Заполярье.

Мурманская область на выставке "Россия"

День Мурманской области на выставке "Россия" получился насыщенным. Как отметил Чибис, для тех, кто хотел "почувствовать Заполярье здесь и сейчас", были организованы 15 мастер-классов. От традиционной лепки поморской козули до приготовления гастрономических изысков от шеф-поваров арктической кухни. Развлекательная программа включала в себя квизы, виртуальные экскурсии на производство, демонстрацию фильмов кинофестиваля "Северный характер", а также концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

© Александр Алексеев, Министерство информационной политики Мурманской области

"Команда Мурманской области первой почувствовала, какой мы хотим видеть выставку „Россия“, как мы хотим почувствовать регионы. Мурманская область стала локомотивом и за ней уже пошли друге субъекты РФ. С приходом губернатора Заполярья Андрея Чибиса и его энергичной команды началась мода. Куда не посмотришь, что не откроешь - везде Мурманская область. Все хотят поехать в Мурманск, возвращена мода на загадочный Русский Север. Ваша человеческая энергия в Мурманской области идет мощнее любого атомохода", - заключила генеральный директор выставки-форума "Россия" Наталья Виртуозова.