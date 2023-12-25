В Свердловской области ожидают порядка 300 тыс. туристов на новогодних праздниках

Всего в 2023 году эксперты зафиксировали около 3,5 млн турпоездок в регион

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Около 300 тыс. человек ожидают в Свердловской области в новогодние праздники. Такой прогноз на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сделала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

В 2022 году власти Свердловской области планировали, что регион посетят более 200 тыс. человек в новогодние праздники.

"По прогнозам профессионалов отрасти, в регион прибудет порядка 300 тыс. туристов. Это люди, которые приезжают из других регионов России, преимущественно это жители соседних регионов, которые в формате двух-трех дней, это еще называется тур выходного дня, приедут к нам во время зимних каникул", - сказала Туканова с уточнением, что речь идет о периоде с конца декабря до 8 января 2024 года.

Также она добавила, что в Екатеринбурге и Свердловской области на новогодние выходные забронировано 95% туров, отелей и загородных средств размещения. А загруженность на горнолыжных комплексах Среднего Урала составляет почти 100%. В частности, на горнолыжном курорте "Гора Белая", горнолыжных комплексах "Уктус" и "Богатырек", а также горах Ежовая и Волчиха. "По горнолыжным комплексам достаточно высокий спрос, учитывая еще и то, что температура воздуха будет позволять кататься на горных лыжах", - отметила директор департамента.

Всего в 2023 году эксперты зафиксировали около 3,5 млн турпоездок в регион, также Свердловскую область посетили более 26 тыс. иностранных граждан.

Ранее Свердловской области выделили более 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие сферы туризма. В частности, 332 млн рублей было направлено на развитие прибрежных зон и сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями. На обустройство туристического центра Екатеринбурга выделено 219,5 млн рублей.