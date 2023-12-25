В Поволжье пройдут сильные снегопады и метели

В некоторых регионах округа объявили штормовые предупреждения

ТАСС, 25 декабря. Штормовые предупреждения объявлены в некоторых регионах Приволжского федерального округа в связи с метелью и снегопадами. Об этом сообщили корреспондентам ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, филиалах Гидрометцентра и ГУ МЧС.

По информации ГУ МЧС по региону, желтый уровень опасности был объявлен 25 декабря в Чувашии из-за сильного западного ветра до 15-17 м/с и снегопада. Местами ожидается метель с ухудшением видимости до 500 м и менее. По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-27 декабря в регионе будет облачно, временами пройдет снег, днем температура составит от минус 1 до минус 6 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, 25 декабря через республику пройдет холодный атмосферный фронт со снегом. Местами ожидается очень сильный снег, возможно выпадение более 20 мм осадков за 12 часов, метель, сильный ветер. Температура воздуха постепенно начнет понижаться и ночью составит от минус 2 до минус 7 градусов, днем - от 0 до минус 5. Во вторник в тыловой части циклона пройдет небольшой снег, температурный фон в течение суток составит от минус 3 до минус 8 градусов.

Утром в понедельник снегопад начался и в Ульяновской области. По данным ГУ МЧС региона, особенно сильные осадки ожидаются по востоку области, местами возможны снежные заносы.

Ветер и гололед

По информации ГУ МЧС России по Оренбургской области, ночью 26 декабря в восточных районах региона ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-26 м/с. Башгидрометцентр прогнозирует местами по республике усиление ветра до 18 м/с. Это станет причиной гололедицы, снежного наката и заносов в восточной части региона. Кроме того, ожидается ухудшение видимости на дорогах до 500-1000 м.

Снежные заносы и порывы ветра препятствуют посадке воздушных судов в аэропорту Уфа. Так, утром 25 декабря был задержан вылет рейса авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Сургут-Уфа в аэропорту Сургута. Вылет воздушного судна запланирован на 20:05 (18:05 мск). По данным Уральской транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрированы 132 пассажира, в том числе 16 несовершеннолетних.

Как сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Согласно прогнозам, ночью и днем 26 декабря на дорогах ожидается гололедица.

Оттепель на местах

В некоторых регионах Приволжского федерального округа оттепель, которая пришла на прошлой неделе, нарушила работу катков и хоккейных кортов. Например, в Саратове из-за потепления временно прекратили работу катков массового катания. Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей о тонком льду на реках и водоемах, выходить на который опасно для жизни.

В городе Димитровграде Ульяновской области из-за неудовлетворительного качества льда в связи с оттепелью на стадионе "Строитель" был отменен матч XIV тура чемпионата России сезона 2023-2024 годов между командами "Волга" и "СКА-Нефтяник" по решению инспектора и судейской бригады. Решение дирекции по организации и проведению соревнований будет опубликовано дополнительно.

По информации Минтранса Чувашии, в связи с оттепелью с 22 декабря приостановлено движение по автомобильной ледовой переправе через реку Суру. По данным ГУ МЧС по республике, эта временная мера принята в связи с погодными условиями до установления прочного ледяного покрова.