Второклассница из Калужской области после похищения находится на дистанционном обучении

В региональном министерстве образования и науки добавили, что ребенок продолжает заниматься с психологом

ТАСС, 25 декабря. Восьмилетняя девочка из Козельска Калужской области, которую похитили в конце ноября с целью получить выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте, пока находится на дистанционном обучении. Об этом ТАСС рассказали в региональном министерстве образования и науки.

"Учится дистанционно. Со следующей четверти выйдет [в школу]", - сказали в министерстве.

Там добавили, что девочка продолжает заниматься с психологом. Ранее сообщалось, что ребенок выйдет в школу в течение декабря.

29 ноября второклассница из Козельска пропала по дороге из школы домой, позже у ее матери потребовали выкуп в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте, 30 ноября ребенка обнаружили в Белевском районе Тульской области. Как показала медэкспертиза, она была здорова. Злоумышленников по делу о похищении задержали 1 декабря.