В РФ ужесточили требования к учредителям управляющих компаний многоквартирных домов

Соответствующий закон устанавливает, что для получения лицензии для занятия профильной деятельностью у учредителя управляющей компании не должно быть неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к учредителям управляющих компаний многоквартирных домов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Жилищный кодекс РФ и устанавливает, что для получения лицензии для занятия профильной деятельностью у учредителя управляющей компании не должно быть неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Помимо этого, согласно новым нормам, сведения об учредителях организаций, лицензия которых аннулирована, будут вноситься в реестр дисквалифицированных лиц, ведением которого занимается Минстрой России. Ранее в него вносилась информация только о руководителях таких компаний. При этом учредители, как поясняется в сопроводительных материалах, зачастую оставались вне поля зрения правоохранительных и надзорных органов.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.