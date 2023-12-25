В России уточнили правила в сфере промышленной безопасности

Закон, в частности, закрепляет возможность проведения обследований экспертами в области промышленной безопасности наряду со специалистами по диагностированию технического состояния зданий и сооружений

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение издержек и расходов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и уточнение правил в сфере промышленной безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет возможность продлить использование технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах на основании решения руководителя эксплуатирующей организации, принятого с учетом результатов обследования или диагностики.

Срок фактической службы, после которого технические устройства должны будут проходить экспертизу промышленной безопасности, снижается с 12 до 10 лет. Мера применяется в случаях, когда в документации нет данных о сроках службы аппарата, а техрегламентом не установлена иная форма оценки на соответствие требованиям.

Также закрепляется возможность проведения обследований экспертами в области промышленной безопасности наряду со специалистами по диагностированию технического состояния зданий и сооружений. Это позволит организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, по своему выбору привлекать тех или иных экспертов.

Закон обязывает организации, эксплуатирующие производственные объекты I класса опасности, обеспечивать аудит систем управления промышленной безопасностью. Сведения о результатах такого аудита ежегодно до 1 апреля представляются коллегиальным органам управления этих эксплуатирующих организаций и их учредителям. В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте включаются представители профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, обслуживающих опасный производственный объект, а также представители профессионального объединения страховщиков (в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта).

Объекты, связанные с утилизацией ядерного оружия

Документом уточняется, что декларация промышленной безопасности, которая создается для каждого действующего опасного объекта определенного класса, должна разрабатываться вновь в случае увеличения более чем на 20% количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на объекте.

Устанавливается, что подразделения Минобороны России будут вести федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года (за исключением положений, для которых установлены иные сроки).