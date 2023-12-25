В РФ создается система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Закон, в частности, указывает, что эти процедуры обеспечиваются за счет межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта РФ, а также реабилитационных организаций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию в России системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон дает определение понятию комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, под которым понимается оптимальное сочетание мероприятий и услуг, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида для его социальной адаптации, "в том числе достижения им материальной независимости и интеграции в общество".

Согласно закону, комплекс по реабилитации и абилитации инвалидов включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование, ортезирование и слухопротезирование, профориентацию и содействие в получении профобразования, физическую, социальную и социокультурную реабилитацию, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Указывается, что комплексная реабилитация и абилитация инвалида обеспечиваются за счет межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта РФ, а также реабилитационных организаций.

Закон также уточняет понятие индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов. Указывается, что такая программа формируется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (ЕГИССО). В индивидуальную программу вносятся сведения о целевой реабилитационной группе, которая определяется для инвалидов в соответствии с классификацией ограничений их жизнедеятельности. При этом отдельные целевые реабилитационные группы определяются для инвалидов, получивших травму, ранение, контузию или увечья в связи с боевыми действиями.

Реабилитация детей

В числе прочего новый документ дополняет закон о социальной защите инвалидов статьей "Ранняя помощь детям и их семьям". Под такой помощью понимается комплекс мероприятий, оказываемых детям от рождения до трех лет независимо от наличия у них инвалидности, если они имеют ограничения жизнедеятельности или риск их развития.

Как указывается в документе, комплекс мер должен способствовать "физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, позитивному взаимодействию детей и их родителей", а также социальной адаптации детей и повышению компетентности родителей в целях комплексной профилактики детской инвалидности.

Требования к организации и осуществлению ранней помощи детям и их семьям утвердит кабмин.

Стандарты услуг

В законе указаны и стандарты оказания услуг по отдельным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Перечень основных направлений, по которым разрабатываются такие стандарты, и порядок их разработки также утвердит кабмин.

Новые нормы вступают в силу с 1 марта 2025 года. При этом переход реабилитационных организаций к реализации мероприятий и оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами будет поэтапным. Сроки переходного периода определят высшие органы госвласти регионов РФ, но он должен завершиться до 1 января 2030 года.