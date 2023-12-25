В РФ вводят штраф до 500 тыс. рублей за непредотвращение загрязнения окружающей среды

Закон также вводит санкции за непредоставление необходимой информации в государственную информсистему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, а также за нарушение порядка или сроков ее предоставления

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 500 тыс. рублей за непредпринятые меры по предотвращению загрязнения окружающей среды для промышленных предприятий с вредными производствами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) статьей об ответственности за неисполнение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации или ликвидации таких промышленный предприятий. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, документом вводятся санкции за непредоставление необходимой информации в государственную информсистему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, а также за нарушение порядка или сроков ее предоставления. Должностным лицам за такие нарушения будет грозить штраф в размере до 6 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - до 70 тыс. рублей, а юрлицам - до 150 тыс. рублей.

Также устанавливается административная ответственность за нарушение сроков размещения сведений в государственной информсистеме учета твердых коммунальных отходов. За указанное нарушение вводится штраф для должностных лиц в размере от 3 до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 70 тыс. рублей, для юридических лиц - от 70 до 150 тыс. рублей.

Закон вступает в силу с 1 марта 2024 года.