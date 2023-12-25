В МГУ зарегистрировали случай кори

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование по факту выявления случая кори у студента юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что руководству университета было выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе на ограничение очного посещения ВУЗа студентами, преподавателями, персоналом, ранее не привитых или не имеющих сведений о вакцинации против кори, или ранее перенесенном заболевании.

Руководством учебного заведения принято решение о переводе студентов, обучающихся в указанном корпусе, на дистанционное обучение. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.