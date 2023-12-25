В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 60% за неделю

В общей заболеваемости респираторными инфекциями доля гриппа составляет 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Петербурге почти на 60% за неделю. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"На 51-й календарной неделе 2023 [года] (с 18.12.2023 по 24.12.2023) в сравнении с предыдущей 50-й неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 58,7%, 3-ю календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы. В общей заболеваемости респираторными инфекциями доля гриппа составляет 10%.

По данным пресс-службы, против гриппа вакцинированы более 3,3 млн жителей Петербурга, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.

Ситуация в Ленобласти

Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, в регионе эпидемиологическую обстановку можно оценить как относительно спокойную и благополучную.

"Заболеваемость ковидом несколько снижается по отношению к прошедшей неделе, а вот заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает заболеваемость прошлой недели. <...> Заболеваемость ковидом спала буквально на 20%, а общее число заболевших гриппом, ковидом, ОРВИ и внебольничными пневмониями на прошедшей неделе составило 21 282 <...>, темп прироста к прошлой неделе составил 6,4%", - сказала она, отметив, что эпидемиологические пороги в Ленобласти не превышены.