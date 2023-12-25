Традиционные российские нравственные ценности официально закреплены в системе образования

В частности, уточняются и обновляются основные принципы государственной политики в сфере образования, в которые включается соответствие такой политики традиционным российским духовно-нравственным ценностям

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет традиционные ценности в системе образования и обязывает педагогов формировать у учащихся чувство патриотизма. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, законом уточняются и обновляются основные принципы государственной политики в сфере образования, в которые включается соответствие такой политики традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Также законом определена обязанность педагогов руководствоваться в своей работе традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, формировать у детей чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению.

В числе прочего педагоги должны будут прививать детям бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа России, трудолюбие и ответственное отношение к добровольческой деятельности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.