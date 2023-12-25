Участников СВО и их детей будут зачислять в колледжи в приоритетном порядке

Льготой также смогут воспользоваться дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает участникам специальной военной операции (СВО) и их детям преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также льготой смогут воспользоваться дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей.

Как поясняется на сайте Совфеда, таких граждан будут зачислять на обучение по программам среднего профессионального образования "в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения ими образовательной программы основного общего или среднего общего образования".

Кроме того, такие дети будут иметь право на зачисление вне конкурса в кадетские школы и корпуса.