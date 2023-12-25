"Аэрофлот" проведет на 26 новогодних рейсах розыгрыш сертификатов на бесплатный перелет

В розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, которые будут находиться в полете на момент наступления полуночи по московскому времени с 31 декабря на 1 января

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ежегодный розыгрыш сертификатов на бесплатный перелет от "Аэрофлота" пройдет на 26 новогодних рейсах авиакомпании, сообщила пресс-служба перевозчика.

"В розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, которые будут находиться в полете на момент наступления полуночи по московскому времени с 31 декабря на 1 января. Победители получат возможность совершить в 2024 году бесплатный перелет туда-обратно экономическим классом в любом направлении на регулярных рейсах авиакомпании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в честь праздника пассажиров новогодних рейсов, вылетающих из Москвы или прилетающих в столицу, будут угощать игристым вином и коллекционным шоколадом.

Новогодний розыгрыш сертификатов неизменно пользуется популярностью среди клиентов авиакомпании и создает атмосферу праздника на борту, добавили в пресс-службе.