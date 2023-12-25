Собянин вручил награды московским учителям

Мэр столицы вручил лауреатам почетные знаки "Заслуженный учитель города Москвы" и почетные звания "Почетный работник образования города Москвы"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным учителям, внесшим большой вклад в совершенствование и развитие системы образования города.

"Вы прошли огромный путь, вложили много своей души, таланта. <...> Москва гордится вами, я тоже очень благодарен. Сегодняшнее учительство, мы вспоминаем советские годы, когда замечательная система была, но то, что вы сейчас делаете, это значительно сложнее", - сказал Собянин во время церемонии награждения.

Он отметил, что учителя, в отличие от советского времени, когда не было Единого государственного экзамена, целенаправленной подготовки к поступлению в высшие учебные заведения, сейчас готовят своих учеников "к реальной, самостоятельной жизни", а также помогают разобраться в мире, "который стал значительно сложнее".

"Вы блестяще справляетесь с огромным трудом, который на ваших плечах, той ответственностью, которая на ваших плечах. И без всякого преувеличения, вы лучшие не только в нашей стране, но и, могу с полной ответственностью сказать, одни из самых лучших в мире учителей. Спасибо вам большое, поздравляю", - сказал мэр.

Во время церемонии мэр вручил лауреатам почетные знаки "Заслуженный учитель города Москвы" и почетные звания "Почетный работник образования города Москвы".

Кадры столичного образования

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в системе образования Москвы работает более 100 тыс. педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования), из них 57 тыс. учителей.

За 2022/2023 учебный год по должности "учитель" на первую квалификационную категорию аттестовано 2 767 учителей, на высшую квалификационную категорию - 6 602 учителя.