Дистанционный режим обучения ввели на юрфаке МГУ с 25 декабря по 11 января

Весенняя сессия начнется с 7 февраля в обычном режиме, сообщили в пресс-службе университета

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения введен на юридическом факультете МГУ в связи с выявлением кори у одного из студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Введен дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам с 25 декабря по 11 января. <…> Весенняя сессия начнется с 7 февраля в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

В здании юридического факультета проводится дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.