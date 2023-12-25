Около 30 детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, передали родителям

В Саратовской области остаются 97 детей

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 30 детей из Краснодонского района ЛНР, которых сняли с поезда Тюмень - Адлер из-за вспышки гриппа, переданы законным представителям, в Саратовской области остаются 97 детей. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"По информации, полученной от Минздрава Саратовской области, всего передано законным представителям 27 детей, из них 15 детей с гриппом А, 9 детей с ОРЗ и 3 здоровых. <...> 21 ребенок уже дома. Все осмотрены педиатром. По информации главного врача Краснодонского района, все в удовлетворительном состоянии", - написала Пащенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, в Саратовской области остаются 97 детей. "Заболевших 81, из них у 46 детей выставлен диагноз - грипп А, у 35 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное", - отметила министр здравоохранения ЛНР.

Вечером 20 декабря медицинская помощь из-за повышения температуры понадобилась ребенку из группы, которая ехала в поезде Тюмень - Адлер после отдыха в лагере "Олимпийская ребячка". В составе группы было 125 детей в сопровождении взрослых. По информации СК РФ, в поезде умерла 12-летняя девочка. Смерть зафиксировали работники скорой помощи, когда поезд следовал по территории Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Позже на остановке в городе Балашове Саратовской области группу из 124 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу в Саратов.