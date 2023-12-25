Самолеты из Стамбула, Уфы и Шереметьево ушли на запасные аэродромы из-за метели в Казани

При этом в пресс-службе казанского аэропорта сообщили, что авиаузел открыт на прием и выпуск воздушных судов

УФА, 25 декабря. /ТАСС/. Неблагоприятные метеоусловия в Казани стали причиной ухода на запасные аэродромы самолетов из Стамбула, Уфы и Шереметьево, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Казань.

"Задержаны или вылетели с опозданием рейсы в Иркутск, Дубай, Шарджу и Стамбул. На запасные аэродромы в Уфу и Бегишево ушли самолеты, следовавшие рейсами из Стамбула, Шереметьево и Уфы", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что несмотря на неблагоприятные метеоусловия, авиаузел открыт на прием и выпуск воздушных судов. Решение о выполнении посадки принимается командиром экипажа.