Путин в шутку попросил Лукашенко "не жадничать" и поставить в РФ куриные яйца

Президент Белоруссии сообщил, что республика почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в шутку призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко "не жадничать" и поставить в Россию куриные яйца.

Выступая на саммите ЕАЭС, Лукашенко упомянул, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства. Страна сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах и других товарах, перечислил глава белорусского государства. После небольшой паузы он назвал в числе таких продуктов и куриные яйца, улыбнувшись и оглянувшись в сторону российского лидера.

Президент РФ "вызов" принял. "Поставьте нам немножко! Не жадничайте", - с улыбкой сказал Путин.

В России в последнее время наблюдается дефицит куриных яиц, из-за чего цены сильно выросли. По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года их стоимость увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Путин даже извинялся перед россиянами за эту проблему во время прямой линии, объяснив сложившуюся ситуацию сбоем в работе правительства.

Минсельхоз РФ сообщал, что стабилизация цен на яйца ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.