Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к террористической деятельности

Гособвинитель просил назначить социологу 5,5 года реального лишения свободы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, который на выездном заседании в Сыктывкаре огласил социологу обвинительный приговор.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить Кагарлицкому 5,5 года реального лишения свободы.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Кагарлицкого из-за его видеоролика в интернете о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Заявителем выступил депутат совета Ухты Республики Коми Леонид Красноперов, который обратился в правоохранительные органы с просьбой о правовой оценке видеоролика. Дело расследовалось в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находился там под стражей.

12 декабря Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал Кагарлицкого виновным в публичных призывах к терроризму и приговорил штрафу в размере 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на 2 года. Вместе с тем суд учел время, которое Кагарлицкий провел в СИЗО во время следствия и рассмотрения дела по существу, смягчив социологу сумму штрафа до 600 тыс. рублей. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом, а в августе 2023 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.