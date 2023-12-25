Суд арестовал актера из сериала "Слово пацана" из-за убийства 12-летней давности

Сергею Базанову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал актера Сергея Базанова, исполнившего эпизодическую роль в сериале "Слово пацана". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году. <...> Ему предъявлено обвинение по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений в составе группы лиц). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что Базанов, по версии следствия, входил в состав преступной группы, созданной для совершения разбойных нападений в Москве.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что банда, в которую, как утверждает следствие, входил актер, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке. Ее участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета и похитили у него сумку с $900 тыс.

Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида в сериале "Слово пацана".