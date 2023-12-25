Федеральный реабилитационный центр оказал помощь почти 2 тыс. детей

Согласно заявлению Минздрава, с момента открытия центра чаще всего реабилитацию проходят дети с ДЦП - почти 1 тыс. пациентов, 120 детей с политравмами, а также около 100 детей с онкологическими заболеваниями после прохождения курса лечения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Детский реабилитационный центр "Кораблик" оказал помощь почти 2 тыс. детей c момента его открытия президентом РФ Владимиром Путиным 1 июня 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Федеральный детский реабилитационный центр "Кораблик" Минздрава России, открытый президентом России в июне, принял почти 2 тыс. юных пациентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова вручила центру в подарок звуковое оборудование, которое может использоваться для досуга, обучения и реабилитации детей. "По поручению и просьбе моих коллег из Министерства здравоохранения РФ мы приготовили подарок, который я хотела бы передать коллективу центра "Кораблик". Это комплект звукового оборудования, которое, мы уверены, пригодится вам и в проведении досуговых мероприятий, и в реабилитации, и в процессе обучения. Мы надеемся, что он поможет детям выздоравливать и чувствовать теплую дружелюбную атмосферу. Примите, пожалуйста, поздравления от Министерства здравоохранения РФ, лично от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, всем крепкого-прекрепкого здоровья", - приводят в пресс-службе слова Котовой.

Согласно сообщению пресс-службы, с момента открытия центра чаще всего реабилитацию проходят дети с ДЦП - почти 1 тыс. пациентов, 120 детей с политравмами, а также около 100 детей с онкологическими заболеваниями после прохождения курса лечения.

О центре

Федеральный детский реабилитационный центр Российской детской клинической больницы Минздрава РФ был введен в эксплуатацию в январе 2023 года. Строительство медучреждения началось в 2018 году. Открытие центра состоялось 1 июня 2023 года во время его посещения президентом России Владимиром Путиным, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Здание центра состоит из пяти блоков. В нем размещены палатные отделения на 200 коек, лаборатории, восстановительное и консультационно-диагностическое отделения, консультативный центр телемедицины. Здание оснащено современным медицинским оборудованием, а также игровым и музыкальным, а его актовый зал - оборудованием для проведения видеоконференций.