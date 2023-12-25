В Москве наградили победителей конкурса медиапроектов об инвалидах

В рамках мероприятия также прошли четыре дискуссии о тенденциях в телевидении, радио, интернете и об особенностях создания специального контента

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Лауреатов конкурса XII Международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция" назвали в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Из года в год мы получаем все больше работ, отмечаем их высокий уровень. В этом году нам прислали более 250 работ. Очень важно, что журналисты и в прессе, и в интернете, и на радио, и на телевидении говорят о жизни людей с инвалидностью. Это приводит к переменам в нашем обществе. Не всегда перемены происходят быстро, но публикации, сюжеты, программы фильмы наших участников помогают менять жизнь к лучшему", - привели в пресс-службе слова президента Международной академии телевидения и радио Леонида Млечина.

Гран-при в блоке "Телевидение" в этом году получила сотрудник ГТРК "Калуга" Анна Фондикова за репортаж "Хрустальный журналист". В блоке "Радио" главный приз получил Антон Агишев за репортаж о концерте Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, который вышел на официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых "Радио ВОС". Гран-при в блоке "Интернет" - у Равиля Мукменова за цикл интернет-публикации в рамках проекта "Снег медиа" на Youtube.

В рамках фестиваля также прошли четыре дискуссии о тенденциях в телевидении, радио, интернете и об особенностях создания специального контента.

XII Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция" ставит своей целью привлечь внимание общества через электронные СМИ к проблемам инвалидов, разрушить стереотипы, сформировать доступную среду для маломобильных граждан, а также повысить профессиональный уровень журналистов, готовящих материалы по этой теме.