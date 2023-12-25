Танкист Трошин рассказал, что ВС РФ проводили до пяти штурмов в день, чтоб взять Марьинку

Командир танкового батальона отметил, что нужно было "на плечах" противника заходить на его позиции

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Отличившийся при освобождении Марьинки командир танкового батальона Александр Трошин, которого президент РФ Владимир Путин поручил повысить со звания старшего лейтенанта сразу до майора, рассказал, что российские войска проводили до пяти штурмов в день, чтобы "на плечах" противника занимать его позиции.

"Противник за каждый дом цеплялся, прям за каждый сарай, за каждый подвал, погреб цеплялся. Мы выбивали, штурмовали. Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день. Нужно было идти и идти, пока противник не понимал, что происходит. Нужно было, скажем так, на его плечах заходить на его позиции", - сообщил майор в интервью телеканалу "РЕН ТВ".

Он вспоминает, что за свой боевой путь, будучи командиром танковой роты, участвовал в танковых боях, его трижды подбивали. "Да, подбивали меня три раза, три раза горел в танке, две машины взорвалось, третья машина загорелась, мы ее потушили и вывели из боя потом", - вспоминает боец.

В понедельник на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства поручил представить предложения о награждении наиболее отличившихся при освобождении Марьинки, назвав в их числе Александра Трошина. Шойгу уточнил, что офицер, в звании старшего лейтенанта командующий танковым батальоном, будет повышен до капитана. В ответ Путин поручил Шойгу "внести предложение" о присвоении Трошину звания майора, подготовив изменения в положение о прохождении воинской службы.