Пилотный выпуск журнала "Эксперт" вышел в новом формате

По словам главного редактора Алексея Харнаса, издание не изменило своей концепции и будет сфокусировано на аналитике и экспертных оценках событий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Журнал "Эксперт" перезапущен, он будет выходить ежемесячно. При этом издание сохранило свою концепцию и будет рассказывать об актуальных тенденциях в экономике, социальной политике и государственном регулировании бизнеса, сообщил ТАСС главный редактор журнала Алексей Харнас.

"Эксперт" меняет формат и периодичность, но продолжает оставаться деловым журналом, сфокусированным на аналитике и экспертных оценках событий. Наш первый выпуск получился весьма показательным с точки зрения тем, мы хотим рассказывать читателю не только о российской экономике, но и о глобальных процессах, которые происходят во всем мире. Ближайшие выпуски журнала мы посвятим современной роли России в мировом сообществе, формированию человекоцентричного государства и путям достижения технологического суверенитета", - сказал он.

Так, в пилотном номере журнала будет опубликовано интервью с помощником президента по экономическим вопросам Максимом Орешкиным. Также в номере будут разобраны глобальные мегатренды, затронута тема ситуации на рынке труда и работы благотворительных фондов, а также внедрения в России цифрового рубля.

Журнал "Эксперт" выходит с 1995 года. В 2023 году акционером издателя журнала стала группа "ВЭБ.РФ". В октябре 2023 года проведена реорганизация редакции, с декабря журнал выходит раз в месяц, кроме того, заново запущен сайт expert.ru, где ежедневно публикуются аналитические и новостные материалы.