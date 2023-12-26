СК не стал возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина по статье о фейках против ВС РФ

В ходе проверки следователи не обнаружили оснований для возбуждения уголовных дел, материалы были возвращены в столичное ГУ МВД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. СК не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) по статье о фейках против российской армии и вернул материалы в столичное ГУ МВД. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По факту поступивших материалов из ГУ МВД по Москве о размещении в сети Аллой Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ проведена проверка по ч. 1. ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и по ч. 1. ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", - сказал собеседник агентства.

Какая именно информация была опубликована Пугачевой в сети и подлежала проверке, он не уточнил.

Кроме того, СК провел проверку в отношении Галкина (по ч. 1 ст. 207.3. УК РФ) после того, как он опубликовал видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России.

"По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве", - добавил представитель правоохранительных органов. Приняты ли какие-либо решения по возвращенным делам, собеседник не уточнил.