26 декабря, 00:28

На Камчатке в 2023 году после землетрясения отремонтировали более 90 соцобъектов

На эти цели было выделено свыше 290 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Ремонт социальных учреждений Камчатки, поврежденных от землетрясения магнитудой 6,9 в апреле 2023 года, завершен. Всего в нормативное состояние приведены более 90 объектов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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"3 апреля 2023 года в Камчатском крае произошло сильнейшее за последние 17 лет землетрясение. Жертв и пострадавших, а также серьезных разрушений зданий не было. Однако сейсмособытие повлекло за собой повреждения конструктивных элементов зданий и сооружений. Проведенные обследования технического состояния зданий подтвердили необходимость проведения капитальных и текущих ремонтов, в том числе в зданиях социально значимых объектов. Исходя из объема повреждений, финансовой возможности органов и организаций, часть объектов были восстановлены за счет внутренних возможностей. Организации, не имевшие такой возможности, были заявлены на финансирование ремонта из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Романа Василевского.

Он уточнил, что, в соответствии с решением президента России Владимира Путина, Камчатскому краю были выделены средства на восстановление социально значимых объектов, поврежденных от сейсмособытия, - более 290 млн рублей. Отремонтированы все 92 поврежденных объекта. 

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