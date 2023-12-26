Достань из-под земли. "Клады" Исторического музея и охота за ними

Государственный исторический музей (ГИМ) 26 декабря открывает двери для любителей чужих секретов. 2,5 тыс. экспонатов (более трети — из регионов России) представлено на выставке "Клады", охватывающей огромный промежуток между Бронзовым веком охотников и земледельцев и Серебряным акмеистов и футуристов. Экспонированные вместе находки позволяют проследить, как менялась концепция ценностей в глазах тех, кто занимался их собиранием, — от наконечников и культовых фигурок в XIII веке до н.э. до столового серебра, оценивающегося в миллионы рублей, в начале XX века. Но самое главное — как все это нашли?

Хруст и рывок лопаты

Старое русское слово "находчик" успело давно выйти из оборота. Но в XIX веке этих "ловцов", как тогда говорили, знала вся Россия. В "Петербургских записках" их упоминал Владимир Даль, а этнограф и бытописатель Сергей Максимов посвящал им страницы "Нечистой и неведомой силы". Не знавшие грамоты, но верившие в чудо крестьяне мечтали выбраться из нищеты: они искали золото в Жигулевских горах, где его спрятал Стенька Разин, и ходили тропами разбойника Кудеяра. Фольклор кладоискателей — кладезь для ученых-гуманитариев: чтобы одолеть силу, стерегшую клад, требовалось выполнить "зарок" — спеть 12 песен, но чтобы ни в одной не про любовь или забраться на сосну вверх ногами и сползти с нее тем же путем.

Но мало найти клад, если не можешь его опознать. Стоимость "шаманской ризницы", экспонированной в ГИМ, едва поддается оценке, а в 1836 году крестьяне Галичского уезда чуть не избавились от нее по небрежности. Как писал современник событий епископ Костромской и Галичский Павел, "найдены вещи сии (сокровища XIII века до н.э. — прим. ТАСС) были <...> крестьянами, копавшими землю для плотины, по оплошности довольно сих вещей побросано ими назад в речку". Клад едва не погиб полностью, поскольку не был узнан: не включал ни слитков, ни монет. Сегодня такие захоронения древних культур называют жертвенными, или "вотивными". Их цель — не хранить нажитое, а совершить подношение богам, пойдя на уступку — отказавшись от ценных для себя вещей.

© Владимир Гердо/ ТАСС

Иногда в Галичском кладе видят кенотаф — ложное захоронение, нужное для поминок, тогда как тело покойного перенесено в другое место. Если эта гипотеза верна, то тайна галичских сокровищ — фигурки ящера, двух богов: солнечного и лунного, подобия медной маски — еще более запутывается. Помочь разрешить ее не может этнография, ведь кто жил на берегах Галичского озера в эпоху, когда в Египте царствовали фараоны, никогда не станет известно. Выходит, что, даже найденные, клады обречены держать при себе свои тайны.

Затерянные в истории

Другие экспонаты выставки в ГИМ превосходят по древности галичские. В 1912 году в окрестностях Одессы немецкие колонисты, добывая камень, потревожили курганные насыпи и извлекли на свет коллекцию древнего оружия. Несходство предметов между собой озадачило археологов. Вещи относились к разным эпохам. Родилась гипотеза о коллекционере из древности, добывавшем, выменивавшем ценности или даже грабившем клады, чтобы собрать из найденного свой клад.

В отличие от Галичского, в Бородинском кладе есть драгоценности: золотая булавка, серебряный с золотой инкрустацией кинжал, два серебряных наконечника копий. Но что значили эти украшения для людей II тысячелетия до н.э., неизвестно. На большом удалении от Причерноморья, в Египте, золото уже считалось мерилом богатства, но денег в привычной для нас форме еще не существовало. В качестве универсального эквивалента большинство обществ того времени использовало скот.

Отсутствие общего знаменателя сковывало торговлю, но подстегивало интерес к любым ценным предметам. Но так же, как и в случае с Галичем, мы не знаем, кто любовался ими, прежде чем сложить в сокрытом хранилище. Первый народ Причерноморья, упомянутый в источниках, — киммерийцы (к ним фантаст Роберт Гордон относил своего Конана-варвара) появляются на страницах книг только в VIII веке до н.э. Бородинский клад, который предлагает рассмотреть поближе ГИМ, старше — приблизительно XVI век до н.э.

Горшок с пригоршнями

Изобретение чеканки монет в Малой Азии около VII века до н.э. бесповоротно изменило содержимое кладов. С тех пор античные, средневековые восточные и западные монеты заняли в кладах Руси прочное место. Экспозиция ГИМ демонстрирует их эволюцию в своей нумизматической секции, доведенной до Нового времени. Ротация денежных знаков выразительна и динамична. От арабского влияния в VIII–IX веках, когда вкладывать считалось выгодно в дирхемы, к византийскому, сопровождавшему подъем этой державы, а затем к собственной чеканке: сначала общей, затем удельной, потом снова единой — всероссийской.

© Владимир Гердо/ ТАСС

Преобладание иностранных монет на Руси продлилось долго. Первые древнерусские деньги получили статус "ограниченного издания", поскольку требовались, чтобы показать, что государство сладило с технологией производства монет. Удовлетворения всего внутреннего спроса от нее не ждали. "Златники" Владимира Крестителя впервые обнаружили только в XX веке (один из них — в распоряжении ГИМ), что объясняется скудостью фонда отчеканенных монет. Привозная денежная единица веками продолжала ходить наравне с местной, при этом предпочтения "копителей" легко колебались между Востоком и Западом.

Уже в Раннее Средневековье в кладах заметна привычная для нас строго денежная форма. Часто к ним относились как к средству сбережения и прятали поблизости от жилищ, включая места, где никто не стал бы рыться, — в фундаменте дома. Но, словно сохраняя связь времен, и в поздних слоях продолжают встречаться культовые клады — такие предназначались не для людей, а для сверхъестественной силы, их закапывали подальше от домов и, возможно, не собирались возвращаться за имуществом, символически переданным "на сторону".

Клады и революция

Самая сенсационная часть выставки в ГИМ — клад семьи Нарышкиных-Сомовых — дарит историю, достойную пера Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Как в случае с Галичским и Бородинским кладами, на этот раз не повезло профессиональным искателям. В 2012 году, разбирая пол во флигеле здания в Петербурге, рабочие обнаружили ящики, внутри которых в газете 1917 года хранились сервизы — столовые, кофейные и десертные — на миллионы рублей по современному курсу.

Исследователей больше всего тронула забота хозяев о своей собственности. Внутрь положили кусочки материи, пропитанной уксусом, чтобы избежать порчи серебра с течением времени. Пережить революционную бурю и возвратиться за своим рассчитывала владелица имущества Наталья Нарышкина (наследница князей и московских бояр) и ее супруг Сергей Сомов. После Октябрьского переворота они покинули Россию, унося надежду на смену власти, которой не суждено было сбыться: супруги скончались в глубокой старости в 1970-е годы в Западной Европе.

По иронии тогда же на экраны кинотеатров вышел советский фильм "Невероятные приключения итальянцев в России". Но в отличие от его героини паре Нарышкиной и Сомова завещать свое богатство было некому. Делиться же сокровищами с советской властью, лишившей их положения, белые эмигранты не захотели. Так они унесли свою тайну в могилу, и лишь по стечению обстоятельств в 2023 году мы можем наблюдать их коллекцию собственными глазами на выставке "Клады", которая продлится в ГИМ до 29 июля 2024 года.

Игорь Гашков