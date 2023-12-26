В Сахалинской области в 2023 году около 1,5 тыс. автомобилей перевели на газ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Владельцы почти 1,5 тыс. автомобилей в Сахалинской области в этом году перевели свои транспортные средства на газомоторное топливо. Такая информация прозвучала во вторник в ходе подведения итогов года в региональном правительстве, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Перевод автомобилей на газ начался в Сахалинской области в 2021 году. Тогда это сделали всего 537 автомобилистов. В 2022 году на газомоторное топливо перевели 1020 транспортных средств.

"С начала года в Сахалинской области на голубое топливо перевели почти 1,5 тыс. автомобилей (1 480 транспортных средств - прим. ТАСС), в том числе приобрели для муниципальных образований более 250 автобусов, работающих на газе", - рассказали в региональном правительстве.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктора Гармидера, заметный вклад в популяризацию газомоторного топлива вносят действующие в регионе меры поддержки. Так, островитяне могут компенсировать до 150 тыс. рублей на установку газобаллонного оборудования, для всех видов автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, транспортный налог снижен в два раза. Региональное правительство компенсирует часть затрат на приобретение газомоторной техники. Сервисным центрам по переоборудованию автомобилей на газ возмещают 70% затрат на специализированное оборудование.

По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко ведется последовательная работа по увеличению сети газозаправочных станций (АГНКС). В регионе работают четыре АГНКС. Объемы продаж метана в этом году увеличились на 50%. Планируется, что к концу 2023 года будет реализовано почти 10,5 млн кубометров газомоторного топлива.

Кроме того, на Сахалине работают три передвижных автомобильных газовых заправщика (ПАГЗ). Они обслуживают владельцев экологичного транспорта в Невельске, Корсакове и Холмске на юге острова. В планах на 2024 год - открытие на Сахалине АГНКС в селе Петропавловское Анивского района, ПАГЗ в поселке Смирных, городах Поронайске и Александровске-Сахалинском. Также в 2024 году на Сахалине начнется строительство АГНКС в Поронайске, Корсакове и Южно-Сахалинске.

Углеродная нейтральность

Перевод транспорта на экологически чистое топливо - одно из важных условий для достижения регионом углеродной нейтральности к 2025 году. С этой же целью власти Сахалинской области планируют к 2025 году перевести на газомоторное топливо маневровые локомотивы и 100 тыс. автомобилей - 50% от всего автопарка региона. Помимо этого, создается сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций.