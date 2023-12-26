В центре и на севере Сахалина прогнозируют продление аномальных морозов до конца недели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют продление аномальных морозов в центральных и северных районах Сахалина до 30 декабря включительно, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"В период с 27 по 30 декабря в северных и центральных районах Сахалина сохранится аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более", - рассказали в пресс-службе агентства.

Ранее сообщалось об аномальных морозах в центральных и северных районах Сахалина на 22-26 декабря. Спасатели объявили на эти дни экстренное предупреждение.

Сейчас в центральных и северных районах Сахалина температура воздуха в дневное время держится на отметках в диапазоне от минус 15 до минус 22 градусов. На юге острова - минус 5-7 градусов.