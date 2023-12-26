В Магаданской области из-за непогоды объявили экстренное предупреждение

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Экстренное предупреждение из-за ветра с метелью объявлено в Магаданской области на 27 декабря, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"27 декабря 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до муниципального уровня в Ольском МО связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - гласит сообщение на сайте центра.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что местами в Ольском муниципальном округе ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с метелью.