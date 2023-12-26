В Крыму после ЧП в Феодосии изменили график движения пригородных поездов

Они будут отправляться со станции Айвазовская

ТАСС, 26 декабря. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта в Крыму. Поезда будут отправляться со станции Айвазовская, сообщили в Telegram-канале ФГУП " Крымская железная дорога".

"Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам 26 декабря поезда №7110 Феодосия - Джанкой и №6750 Феодосия - Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская", - говорится в сообщении.

В администрации Феодосии сообщили, что временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Изменены расписания автобусов.

В Telegram-канале информационного центра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту также сообщалось о перекрытии проезда. Ограничения действовали около часа: с 02:31 до 03:42.

Ранее сообщалось, что совершена вражеская атака в районе Феодосии, территория порта оцеплена, пожар локализован. В Telegram-канале информационного центра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту также сообщалось о перекрытии проезда. Ограничения действовали около часа: с 02:31 до 03:42 (мск).