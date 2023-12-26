Атмосферное давление в Москве понизилось до рекордного для 26 декабря значения

На базовой метеостанции города на ВДНХ зафиксировали значение 724,4 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Атмосферное давление утром во вторник в Москве понизилось до рекордного для 26 декабря показателя: на базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ зафиксировано значение 724,4 мм ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Вторник в Москве начался с суточного рекорда низкого атмосферного давления. С началом суток показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, а к пяти часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 мм рт. ст", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точное значение нового рекорда станет известно ближе к концу дня, ориентировочно оно составит 724 мм ртутного столба, что на 22-24 единицы ниже нормы.

Синоптик напомнил, что рекорд низкого атмосферного давления для 26 декабря ранее составлял 728,4 мм ртутного столба и был установлен в 1975 году.