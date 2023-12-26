Россияне в 2023 году заняли пятое место по числу посетивших Таиланд туристов

Королевство посетили порядка 1,5 млн россиян

БАНГКОК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Порядка 1,5 млн россиян побывали в Таиланде в 2023 году, заняв пятое место среди всех национальных групп туристов, посетивших королевство. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Управлении по туризму Таиланда (ТАТ).

"С 1 января по 25 декабря 2023 года Таиланд посетили 1,435 млн россиян", - указали в ведомстве. Это означает, что турпоток из России в Таиланд вышел на допандейминый уровень. С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.

Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется курортная провинция Пхукет, расположенная на одноименном острове. Только в международный аэропорт Пхукета с начала 2023 года прибыли более 800 тыс. россиян, где они являются самой многочисленной национальной группой среди иностранных туристов.

О спросе

"Таиланд как зимнее направление всегда неизменно пользуется спросом у россиян, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - Тем не менее начало сезона не было особенно активным с точки зрения спроса. Но с конца ноября - начала декабря спрос вернулся, и места в популярных отелях на период новогодних праздников были быстро распроданы. Тенденция повышенного спроса сохраняется и на постновогодний период. В текущей ситуации Таиланд - практически безальтернативное зимнее направление по соотношению цены и качества. По тратам туристов на отдыхе текущий сезон во много напоминает прошлогодний. Но могу отметить, что спрос на экскурсионные программы дорогого сегмента, включающие аренду яхт, краткосрочные поездки в соседние с Таиландом страны, несколько снизился, однако компенсируется большим спросом на экскурсионные однодневные программы в регионах пребывания туристов".

По словам Снеткова, сейчас туры с вылетом из Москвы на Пхукет "начинаются от 200 тыс. рублей за семь ночей на двоих на середину - конец января с проживанием в хорошем отеле начального уровня". "Если требуется отель повышенной комфортности в престижной локации, такой как Банг Тао или Май Као, то нужно быть готовым потратить порядка 400 тыс. рублей за такой же период пребывания", - отметил он.

Рекомендации по отдыху

Начинающие туристы часто задаются вопросами, как бюджетно поехать отдыхать в Таиланд, и нужно ли пользоваться услугами туроператора. "Если вы попробуете сами скомпоновать все услуги, необходимые для полноценного и безопасного отдыха, а это перелет, проживание, трансферы и обязательно страховка на период проживания, то увидите, что туроператор всегда предлагает цены ниже, чем в розницу. Это обусловлено выгодными статичными контрактами с отелями, выкупленными блоками мест на авиалиниях", - отметил Снетков.

Генеральный представитель Tez Tour считает, что "самостоятельный туризм как метод сэкономить средства можно рассматривать при длительном проживании - от месяца и дольше". "Тогда есть смысл бронировать проживание в кондоминиумах или на виллах, не предоставляющих полного набора отельного сервиса. Но по опыту могу сказать, что основной поток туристов едет в Таиланд на 14 ночей. Запросы на длительное проживание бывают, но редко. Социальные сети пестрят рекламой доступного проживания в Таиланде, но хотелось бы напомнить потенциальным гостям страны улыбок, что краткосрочная посуточная аренда в Таиланде запрещена и нужно тщательно взвешивать выбор и объекта размещения, и поставщика услуг", - подчеркнул он.

"Однозначная рекомендация всем - и организованным и неорганизованным туристам - оформлять медицинские страховки с расширенным покрытием. Медицина в Таиланде достаточно дорогая, многие привычные нам лекарства не продаются в аптеках, и обезопасить себя от неприятностей нужно обязательно", - предупредил Снетков.

Прогноз роста турпотока из РФ

Как ранее заявил в интервью ТАСС заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут, королевство рассчитывает принять в следующем году до 1,6 млн россиян. Большие надежды таиландские власти возлагают на действующий для граждан РФ 90-дневный безвизовый режим, который "позволит посещающим Таиланд россиянам ознакомиться также с оздоровительным туризмом, посетить фермы, где выращивают орхидеи и фрукты, а также принять участие в тренировочных сборах для занятий тайским боксом". "Мы надеемся, что эта мера даст им больше возможностей для посещения туристических объектов и достопримечательностей нашей страны", - отметил он.

В общей сложности в уходящем году Таиланд посетили более 27 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4,1 млн. На втором месте находится Китай (3,4 млн), на третьем - Южная Корея (1,6 млн), на четвертом - Индия (1,57 млн). Общий объем турпотока в этом году оказался значительно меньше показателя 2019 года, когда королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП. Снижение числа туристов во многом связано со значительным падением турпотока из Китая.