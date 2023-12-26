Ежегодный IT-каток пройдет в Москве 22 января

Ожидается свыше 4 тыс. участников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Серия лекций от ведущих IT-экспертов, мастер-классы при поддержке КХЛ и другие мероприятия для IT-специалистов и их семей пройдут на катке парка Горького 22 января в рамках Tinkoff on Ice 2.0. Как сообщили ТАСС в "Тинькофф", ожидается более 4 тыс. участников.

"Это уже второй IT-каток, его тематика в этом году посвящена северному сиянию. Под нее будут подготовлены фотозоны и мероприятия на льду. В частности, откроют несколько зон с выходом на набережную и отдельный каток для детей от четырех лет с аниматорами. Рядом с главным катком в хоккейной коробке пройдет серия мастер-классов при поддержке КХЛ, а в отапливаемых шатрах - лекции от "Авито", "Тинькофф", Сбера и других крупнейших IT-компаний", - уточняется в сообщении.

Также будут доступны фудкорт с бесплатной едой и напитками, места отдыха, мероприятия для разных возрастов и игра IT. Date, участники которой должны будут за три минуты угадать профессию собеседника или его специализацию в |IT, пояснили в компании.

"IT-каток Tinkoff on Ice 2.0 - это бесплатное мероприятие только для IT-комьюнити, вход по предварительной регистрации. <...> Каждый участник с билетом может привести с собой одного взрослого и/или до двух детей", - добавили в "Тинькофф".

По словам представителей "Тинькофф", в планах и дальше объединять IT-сообщество на подобных мероприятиях. В этом году также состоялись IT-соревнования в 13 городах России и Белоруссии, ИТ-пикник, а 23 января прошел первый IT-каток, в нем приняли участие более 3 тыс. специалистов из ведущих российских компаний.