В Новосибирске открылся первый за Уралом магазин "Да дому"

Сеть позиционирует себя как аналог IKEA

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Первый за Уралом белорусский мультибрендовый магазин "Да дому", позиционирующий себя как аналог закрывшегося магазина IKEA, открылся в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС из ТЦ "Океан". Сеть планирует открытие новых магазинов как в Новосибирской области, так и по всей Сибири.

"В Сибири это первый город [который стал площадкой для организации магазина "Да дому"] потому что Новосибирск - это крупный хаб на сегодняшний день. <…> Поручение даже премьер-министра было организовать в обязательном порядке магазин в Новосибирске. Это только начало у нас. Развиваться эта сеть в случае спроса у потребителя будет как на Новосибирск и Новосибирскую область, так и на другие регионы", - сказал руководитель отделения посольства Белоруссии в Новосибирске Сергей Тележинский во время открытия, отметив, что качественные белорусские текстильные изделия востребованы у россиян.

Ранее председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина сообщила ТАСС, что магазин позиционирует себя как "белорусская IKEA". В магазине представлены товары для интерьера, домашняя одежда, посуда, постельное белье, фарфоровая посуда, изделия из льна.

В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.

Новосибирская компания "Логос" (сеть магазинов тканей) заключила соглашение с концерном "Беллегпром" о реализации текстильной продукции белорусских производителей в Новосибирске по итогам визита губернатора Андрея Травникова в Белоруссию. Сеть "Да дому" призвана заменить бренды Zara Home и IKEA.