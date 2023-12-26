В Нижневартовске признали работоспособными дома рядом с местом взрыва в 2022 году

Рекомендуется провести повторное обследование через год, отметили в правительстве региона

ТАСС, 26 декабря. Экспертиза признала работоспособными конструкции жилых домов в Нижневартовске рядом с домом, где в декабре 2022 года произошел взрыв и обрушение. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В Нижневартовске провели экспертизу конструкций домов 4а и 8а по улице Мира. <…> Результаты проведенной экспертизы подтвердили работоспособность данных жилых домов. <…> Несмотря на данное заключение, институтом рекомендовано провести повторное обследование состояния зданий через год, чтобы отследить происходящие процессы. Выданное техническое заключение с результатами других проверок <…> будут представлены на рассмотрение межведомственной комиссии, которая детально изучит материалы для принятия решения о признании домов аварийными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оценкам Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, остаточный ресурс зданий - порядка 18 лет.

"К настоящему времени завершены все основные мероприятия по демонтажу и планировке территории, в скором времени подрядчик намерен убрать ограждающий забор. В летний период здесь планируется выполнить благоустройство", - отметили в правительстве.

В декабре 2022 года в доме на улице Мира, 6А в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате дом частично обрушился, 10 человек погибли. Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело, власти Югры приняли решение о расселении данного дома и ряда жителей соседних домов, на эти цели было направлено более 300 млн рублей. Дом, где произошел взрыв, был признан аварийным и подлежащим сносу.